Очки Махатмы Ганди продали на аукционе за $340 тысяч. Видео

Очки, принадлежавшие главному идеологу философии ненасилия, индийскому политику и борцу с колониальным владычеством Великобритании Махатме Ганди, были проданы аукционным домом East Bristol Auctions за 340 тысяч долларов (25,3 млн рублей).

Стартовая цена была меньше конечной почти в 17 раз. Как сообщил телеканал Sky News, последний владелец раритета получил его от своего дяди, который в 1910–1930 годы работал в Южной Африке. В это время там находился Махатма Ганди.

Продавец очков, вероятно, не представлял, какой ценностью обладает. Он оставил артефакт в концерте в почтовом ящике аукционного дома с запиской: «Эти очки принадлежали Ганди, позвоните мне».

Один из представителей аукционного дома Эндрю Стоув заявил, что это, возможно, самые известные в мире очки и самая ценная историческая вещь, которую продавал аукционный дом за всю свою историю.