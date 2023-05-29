Важное 29 мая 2023, 11:35 Очевидцы заметили дым в районе аэропорта Жуляны в Киеве ТАСС: киевляне сообщили о дыме в районе аэропорта Жуляны Соцсети

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В районе аэропорты Жуляны в Киеве заметили дым. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По данным агентства, в столице Украины прозвучало уже больше 10 взрывов. Жители прячутся в метро и подвалах.

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О мощных взрывах в центральных районах Киева сообщил мэр Виталий Кличко. По его данным, атака на город продолжается. Экстренные службы выехали на вызов в районе центра города. Людей попросили не покидать укрытия. В Киеве работает система противовоздушной обороны. О последствиях взрывов информации пока нет.

Оповещения о воздушной тревоге в данный момент действуют практически на всей территории Украины, за исключением Николаевской, Харьковской, Днепропетровской и Одесской обастей. Еще несколько минут назад сирены также звучали на подконтрольной Украине территории Запорожской области, но сейчас эта территория не обозначена красным на карте воздушных тревог.

Ночью российские ракеты и дроны поразили цели в разных регионах Украины.