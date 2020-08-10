Очевидцы сообщили о стрельбе и взрывах в Минске. Видео

В Белоруссии продолжаются протесты из-за результатов голосования на выборах президента страны. По их результатам, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. Жители страны отказались признавать этот результат и вышли на улицы, чтобы добиться своего. Второй день подряд идут столкновения — сейчас очевидцы сообщили, что в Минске услышали звуки стрельбы и взрывов.

В Telegram-канале Sputnik Беларусь сказано, что в Бресте милиция взрывает светошумовые шашки. Толпа бросает в сторону правозащитников бутылки и мусорные баки. ОМОН вынужден загородиться щитами.

Сторонники главного противника Лукашенко на этих выборах, Светланы Тихановской, вновь собрались на митинги не только в Бресте, но и в Минске и других городах Белоруссии. В столице страны около сотни оппозиционеров собрались у гостиницы «Юбилейная». Милиция задерживает протестующих, заталкивает их в автозаки и увозит в отделения. Силовики стреляют по толпе резиновыми пулями.

Водители останавливаются, чтобы поддержать протестующих. Они сигналят, показывая из окон руки, сжатые в кулаки, и флаги. Толпы несогласных в больших городах страны с каждым часом становятся все больше.

Ожесточенные акции протеста начались в Белоруссии накануне. Пострадали около сотни человек, некоторым из них потребовалась госпитализация. Полиция задержала около трех тысяч протестующих. Возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках и применении силы против сотрудников правопорядка. Некоторым митингующим грозит до 15 лет лишения свободы.