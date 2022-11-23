Мир 23 ноября 2022, 08:57 Очевидцы сообщили о втором взрыве в Иерусалиме Фото второго взрыва в Иерусалиме появилось в соцсетях

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В Иерусалиме прогремело два взрыва, утверждают местные жители, ставшие очевидцами ЧП. Второй взрыв, по их данным, произошел на одном из перекрестков города.

Первый взрыв произошел на автобусной остановке при въезде в Иерусалим. По данным местной радиостанции «Кан», в результате травмы получили семь человек.

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По предварительной информации, взрывное устройство оставили на автобусной остановке в сумке. Точная причина взрыва выясняется.

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СМИ сообщили о состоянии двух пострадавших. Они госпитализированы и находятся в реанимационном отделении. Состояние одного из получивших ранения при взрыве критическое, другого — тяжелое.

При этом радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило минимум о 10 пострадавших. По его информации, первый взрыв произошел в припаркованном у автобусной остановки скутере. Второй — на перекрестке Рамот в Иерусалиме.

Газета «Джерузалем пост» сообщила, что, по одной из версий, взрывы стали результатом теракта.