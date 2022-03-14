Очевидцы рассказали об обстреле центра Донецка со стороны ВСУ

Очевидцы рассказали о последствиях обстрела центра Донецка ракетами со стороны Вооруженных сил Украины.

«Нахожусь в центре Донецка, Ворошиловский район, куда прилетел снаряд. Ракета попала на оживленную улицу. По предварительному осмотру, подъехала скорая помощь, оказывают помощь пострадавшим», — рассказал очевидец Дмитрий.

Ранее стало известно, что над Донецком сбили ракету, выпущенную из комплекса «Точка-У».

«Сидели в офисе, все было спокойно, несколько взрывов раздались на улице, посыпались стекла. Вышли — машина горит, пытался потушить, увидел женщину за углом, она без ноги, наложил жгут, скорой передал время наложения. Пошел за угол, а там еще несколько людей, наложил жгуты, тяжелые травмы, надеюсь, скорая им поможет», — добавил другой очевидец.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела погибли 20 человек, среди них есть дети.