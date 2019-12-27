Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air разбился рядом с аэропортом Алма-Аты. Борт, по словам очевидцев, сделал круг и потом врезался в здание.

Один из очевидцев на месте крушения рассказал, как падал пассажирский лайнер. Все произошло недалеко от взлетно-посадочной полосы.

«Вон там взлетно-посадочная полоса. Он взлетел, получается, круг сделал и упал на окраину, сразу за забором. <…> Сейчас производится разборка передней части фюзеляжа», — пояснил мужчина за кадром.

Telegram-канал Mash привел рассказ одной из пассажирок рейса Алма-Ата — Нур-Султан. Гульнара Кошенова была среди тех, кто поднялся на борт Bek Air утром пятницы.

«Начали взлетать, трясло сильно — кочки были. <…> Начали немножко набирать высоту, начало еще сильнее трясти, и в итоге столкновение какое-то было», — поделилась женщина.

По словам Кошеновой, она нагнулась и прикрыла голову, как того требует техника безопасности. Потом пассажирка увидела дым и «что-то белое все заслонило».

«В тряске начало все падать — багаж не багаж. Крики. Кто-то выломал дверь аварийную и все выбежали», — поделилась женщина.

Люди после падения начали, по ее словам, разбегаться в шоке. Было много крови. Сейчас рядом с упавшим самолетом стоят скорые — людям оказывают помощь. В аэропорту люди ждут информации о летевших рейсом родственниках.

«Мы звонили в 911, как все случилось. <…> Аэропорт не знал, что это произошло», — уточнила пассажирка.

В самолете Bek Air находились 100 человек — 95 пассажиров и пять членов экипажа. Погибли, по предварительным данным, девять человек. Столько же, из них шестеро детей, пострадали. Россиян на борту не было. Лайнер, вылетевший из Алма-Аты утром 27 декабря, потерял при взлете высоту и протаранил бетонное ограждение.