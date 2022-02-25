«Очевидно, к войне с кем готовилась Украина». Политолог назвал спецоперацию России неизбежной

Специальная военная операция на Украине была вызвана безвыходной ситуацией — Россию загнали в угол «многолетними действиями по понижению ее безопасности», рассказал «360» политический консультант, политтехнолог, политолог Алексей Ярошенко. По его мнению, Россия уже не могла не реагировать.

Политолог напомнил о событиях, которые предшествовали спецоперации:

«Это нескончаемое расширение НАТО на восток, это действия на юго-востоке Украины в отношении этнически русских граждан. И это возможная угроза в отношении России со стороны уже самой Украины, которая активно стала милитаризироваться в последнее время. Это видно не только по разным аналитическим данным, но и по комментариям, с которыми выступали украинские политики и западные партнеры: „пришла очередная поставка оружия“ и так далее. Очевидно, к войне с кем готовилась Украина».

Объявляя о военной операции, президент России Владимир Путин назвал ее целями демилитаризацию и денацификацию Украины.

«Если по демилитаризации речь идет прежде всего об уничтожении военных объектов, потенциально направленных против России, то денацификация — уже больше про морально-культурный аспект, качество политической элиты на Украине, которая <…> культивировала вражду с русским народом. В этом смысле милитаризация была для нас самой серьезной угрозой. У нас достаточно протяженная граница с Украиной, а, как отмечали и эксперты, и президент, время подлета ракет средней и малой дальности с территории Украины до Москвы — менее 10 минут», — пояснил Ярошенко.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народных республик объявил о решении начать специальную военную операцию для защиты ДНР и ЛНР. Владимир Путин отметил, что России не оставили выбора — все попытки избежать такого способа решения конфликта оказались тщетными.

В Минобороны России заявили, что наносят высокоточные удары только по объектам украинской военной инфраструктуры, а угрозы для гражданского населения нет.