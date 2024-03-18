Мир 18 марта 2024, 02:11 «Очевидная недальновидность». Зеленский резко раскритиковал союзников Зеленский раскритиковал союзников за отказ передавать дальнобойные ракеты Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал союзников страны за отказ передавать ВСУ дальнобойное вооружение. Об этом он заявил в своем ежевечернем обращении к украинцам в Telegram.

«Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — сказал Зеленский.

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Ранее депутат Верховный рады Украины Егор Чернев призвал Германию передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту. При этом нардеп назвал аргументы канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказывается поставлять ракеты, «никчемными».

В феврале депутаты Бундестага проголосовали против предложения оппозиционного блока ХДС/ХСС поставить Украине ракеты Taurus. Последовательно от таких поставок отказывается и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, вместе с дальнобойными системами Германии придется посылать на Украину своих солдат для управления ими. А это для него — «красная линяя».