18 марта 2024, 02:11
«Очевидная недальновидность». Зеленский резко раскритиковал союзников
Зеленский раскритиковал союзников за отказ передавать дальнобойные ракеты
Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал союзников страны за отказ передавать ВСУ дальнобойное вооружение. Об этом он заявил в своем ежевечернем обращении к украинцам в Telegram.
«Недальнобойность нашей артиллерии — это очевидная недальновидность некоторых партнеров», — сказал Зеленский.
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Ранее депутат Верховный рады Украины Егор Чернев призвал Германию передать ВСУ дальнобойные ракеты Taurus для нанесения ударов по Крыму и по Крымскому мосту. При этом нардеп назвал аргументы канцлера ФРГ Олафа Шольца, который отказывается поставлять ракеты, «никчемными».
В феврале депутаты Бундестага проголосовали против предложения оппозиционного блока ХДС/ХСС поставить Украине ракеты Taurus. Последовательно от таких поставок отказывается и канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, вместе с дальнобойными системами Германии придется посылать на Украину своих солдат для управления ими. А это для него — «красная линяя».
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