Очевидец терактов 11 сентября рассказал о шоке американцев в тот день

Люди просто не могли поверить в случившееся, все происходящее казалось им нереальным.

«Я на тот момент был в Нью-Йорке и был свидетелем этого теракта. Видел, как падала вторая башня. Все те изменения, которые сейчас происходят в Америке, а именно — смена однополярного мира, начались именно тогда. Я прекрасно помню ощущения американцев. Это была абсолютная прострация», — рассказал Ордуханян.

Он не видел своих соседей годами, но в тот день все вышли на улицы и смотрели друг на друга. Он вспомнил, что все испытывали шок.

По словам политолога, тот теракт был хуже «Перл-Харбора», потому что тот был где-то далеко и связан с военными, а в здании Всемирного торгового центра находились обычные люди.

«Здесь бен Ладен поразил США в самое сердце», — отметил Ордуханян.

По его мнению, ощущение безраздельного владения миром сыграло с американцами злую шутку. В США верили в тотальный контроль над всем и расслабились. Однако 11 сентября 2001 года страна приняла «холодный душ». Тогда обнажились проблемы политического, экономического и социального характера. Они не решены до сих пор, добавил политолог.

В 2001-м завершилась американская эра 1990-х. США хорошо поняли, что ни самолеты, ни ракеты, ни солдаты не защитят от просто организованной группы, вооруженной только канцелярскими ножами.