Очевидец событий в Казахстане рассказал о ситуации в стране

Мирные митинги из-за повышения цены на газ в Казахстане переросли в массовые беспорядки, потребовавшие ввода в страну миротворцев ОДКБ. Очевидец событий последних дней в интервью «ПолитЭксперту» описал ситуацию в стране сейчас.

Очевидец, попросивший не называть его имя, рассказал, что протесты действительно начались мирно. У их участников не было оружия и они не вступали в конфликты с полицией. Того, что началось потом, ожидать было трудно.

«Тут уже пошла толпа оборотней, прикинувшихся мирными жителями, вооруженная до зубов. Прямо под моими окнами вся эта процессия растянулась. Они шли на площадь, где расположена резиденция президента. Сразу же начались стычки с полицией», — описал очевидец.

Сейчас, после проведения в стране операции ОДКБ, ситуация стабилизируется. Но крупные города Казахстана изменились до неузнаваемости.

«Интернет сейчас включают только с 9:00 до 13:00. Все еще идет зачистка регионов. Но в целом уже более-менее все спокойно. От города осталось одно название. Выходим только по необходимости и в светлое время суток. Мародерам точно это не сойдет с рук, вплоть до пожизненного светит. Тысячи человек задержаны. Уже насчитали миллионные ущербы бизнесу, и это только начали считать. Обычные люди вышли только на мирные митинги, во время бесчинства они помогали полиции чем могли», — рассказал собеседник издания.