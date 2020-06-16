Очевидец рассказал о реакции Пола Уилана на приговор суда

«Члены комиссии встретились с Полом Уиланом после вынесения приговора, он не выглядел подавленным. Рассказал, что месяц назад перенес небольшую хирургическую операцию, сказал, что из-за нее испытывает дискомфорт при ходьбе, но в целом чувствует себя хорошо», — рассказал собеседник издания.

В ОНК отметили, что Уилан заявил, что «три месяца не получал писем от родственников, хотя в мае ему разрешили дважды поговорить по телефону с родителями». Также отметили, что он шутил во время беседы с представителями комиссии и даже посетовал на отсутствие мороженого в его рационе.

Члены комиссии говорят, что на вопросы, собирается ли он писать прошение о помиловании и как относится к перспективе обмена на россиян, осужденных в США, Пол Уилан не дал определенного ответа.

15 июня его Полу Уилана приговорили к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж.