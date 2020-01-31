Очередные санкции от США не повлияют на жизнь россиян. Так зачем Вашингтон их накладывает?

США вслед за Евросоюзом включили восемь россиян и компанию «Гранд сервис экспресс» в список санкций. В ЕС отметили, что включили всех, причастных к организации проведения выборов в Крыму. Эксперт рассказал «360», что санкции были неизбежны, и они далеко не последние. Однако, это не повлияет на жизнь крымчан и не повысит цены на билеты поездов.

Среди восьми лиц неугодных США и ЕС оказался председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев и другие. По мнению Брюсселя, их помощь в организации выборов в Крыму подорвала и угрожала независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Компания «Гранд сервис экспресс» не устроила Запад тем, что занимается пассажирскими железнодорожными перевозками в Крым. Впрочем, вряд ли санкции окажут на нее какое-то влияние, ведь она работает на территории России. С этим согласен и главный редактор BNE-Intellinews Бен Эйрис.

«Компания, насколько мне известно, работает на территории России и СНГ. Никакого экономическая ущерба от санкций она понести не должна. Ущерб может быть, только если у нее были активы заграницей», — отметил эксперт.

А значит, жителям Крыма не стоит опасаться повышения цен на билеты поездов. Более того, компанию, скорее всего, поддержит российское государство.

Безвыходная ситуация

По словам Бена Эйриса, вопрос Крыма вряд ли когда-нибудь закроется. Несмотря на то, что Россия считает проведенный на полуострове, референдум легальным и честным, Запад этого никогда не признает. Он не примет то, что люди действительно проголосовали за присоединение и стали жить лучше при правительстве РФ. Из-за такой позиции ЕС и США обязаны показать свое неодобрение действий России. Но что они могут, в сущности, сделать?

Протесты сами по себе бесполезны, а воевать с Россией Европа точно не станет. Даже если лидерам стран сильно захочется, люди откажутся. Они не будут воевать за Крым и Украину, которые даже не входят в состав ЕС и НАТО. Вот и получается, что единственный выход — это санкции.

«У Западной Европы в этом вопросе огромная дилемма. Ей нужно наказать Россию, но она обладает одной из самых больших и значительных экономик в Европе. У России крупный потребительский рынок, а еще она большой экспортер материалов», — подмечает собеседник «360».

И вроде как нужно выразить протест России, она же «аннексировала» Крым. А с другой стороны отталкивать российский рынок слишком далеко не хочется, ведь это огромное место для инвестиций.

Эксперт убежден — санкции носят скорее символический характер, чем разрушительный для экономики России.

Первая волна санкций касалась непосредственно военных и политических фигур, которые прямо были вовлечены в дела Крыма и приходили там к власти. Сейчас происходит то же самое. Запад не может не наложить на них санкции из-за своей позиции. Однако, другие важные лица и компании они не трогают.

К сожалению, в долгосрочной перспективе Крым так и останется камнем преткновения между Россией и Западом. Последний не успокоится, пока Крым не вернут Украине. А это никогда не произойдет.

«Когда были апрельские выборы президента на Украине, первый вопрос, который беспокоил жителей Украины был вопрос Донбасса. И лишь в конце списке находился Крым», — вспоминает эксперт.

Как мне кажется, украинцы тоже приняли факт того, что Крым стал частью России и не вернется назад. Примут ли это когда-нибудь западные политики? Я сомневаюсь. Бен Эйрис главный редактор BNE-Intellinews

Скорее всего полуостров ждет та же судьба, что и Кипр. Со временем ситуация превратится в замороженный конфликт.

России только и остается, что относится к санкциям немного по-философски. Запад делает ход против страны. Правительство выражает возмущение. Жизнь продолжается. В сущности вреда от них как такого и нет.