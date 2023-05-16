Мир 16 мая 2023, 08:53 Очередные переговоры по продлению зерновой сделки назвали бесперспективными Источник РИА «Новости» заявил об отсутствии перспектив продления зерновой сделки Unsplash

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Прогресса в вопросе продления зерновой сделки добиться не удалось. В ближайшие дни пройдут переговоры технических делегаций, сообщил РИА «Новости» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, анонсированная официальным представителем генсека ООН Стефаном Дюжарриком встреча пройдет 17 мая. Однако источник назвал это текущим обсуждением между техническими делегациями, какие проводили с заключения соглашений регулярно. Он не стал возлагать на них больших надежд.

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«Мне сложно сказать, что будет завтра. Возможно, удастся добиться прогресса, но если речь о сегодняшнем дне, [перспектив] нет», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что все стороны договоренностей настроены на то, чтобы реализация зерновой сделки не прекращалась. Последней надеждой на ее продление источник назвал российско-турецкие переговоры на высшем уровне.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посчитал, что встречи Владимира Путина и его турецкого коллеги недостаточно. Сделку, по его мнению, продлят, только если стороны исполнят вторую часть договоренностей — по поставкам российской сельхозпродукции и удобрений.