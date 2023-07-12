12 июля 2023, 06:24
Очередную баллистическую ракету КНДР заметили над Японским морем
КНДР запустила в Японское море баллистическую ракету по завышенной траектории
Баллистическая ракета Северной Кореи упала в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пуск осуществили утром 12 июля, сообщил телеканал NHK.
Минобороны Японии зафиксировало пуск одной баллистической ракеты с территории КНДР в восточном направлении в 09:59 (03:59 по московскому времени). По подсчетам специалистов, она приземлилась в Японском море за пределами ИЭЗ в 550 километрах к востоку от Корейского полуострова. В 11:15 (05:15 по московскому времени) береговая охрана сообщила о падении объекта — предположительно, северокорейской ракеты.
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Военные заявили, что это 12-е за последний месяц испытание баллистической ракеты КНДР или ракеты, использующей аналогичную технологию. По их словам, ее запустили по «завышенной траектории», то есть под большим углом, чем обычно.
Минобороны Северной Кореи в июле обвинило США в провоцировании ядерной войны и незаконном вторжении в воздушное пространство. Оно предупредило, что американские самолеты-разведчики собьют, если снова увидят на своей территории.
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