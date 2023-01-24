Мир 24 января 2023, 00:16 Очередной украинский чиновник покинул свой пост — СМИ «Украинская правда»: замглавы ОП Украины Тимошенко написал заявление об увольнении РИА «Новости»

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Заявление об увольнении с должности написал очередной украинский чиновник — пост покинул заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом написала газета «Украинская правда» со ссылкой на источник в Совете национальной безопасности и обороны страны.

Собеседник издания сообщил, что Тимошенко написал заявление с просьбой уволить его с занимаемой должности заместителя главы офиса президента Украины. На освободившийся пост, по данным источника в СНБО, планируют назначить главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу.

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Ранее с поста советника офиса президента уволился Алексей Арестович. Политик заявил, что делает это из-за допущенной «принципиальной ошибки».

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Причиной скандала стали слова Арестовича о ракете, которая попала в жилой дом в Днепропетровске. Экс-советник заявил, что виновата работа системы ПВО Украины. Арестович признал, что Россия планировала провести «бескровную» спецоперацию на Украине. Также он заявил, что не уверен в безусловной победе ВСУ.