07 декабря 2023, 20:22
«Очередной спектакль». Сенатор Усс оценил объявленную США награду за поимку сына
Отец Усса назвал спектаклем объявление награды Госдепом за информацию о сыне
Госдеп США объявил награду за информацию о местонахождении Артема Усса, чем продемонстрировал очередной акт международного спектакля. Об этом РИА «Новости» заявил его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.
«Объявление награды в семь миллионов долларов за информацию, которую никто не скрывает, есть не что иное, как очередной акт международного спектакля», — сказал он.
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Бизнесмен также отметил, что «это очень далеко от законности и уважения прав человека».
Госдепартамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении Артема Усса, если она поможет в его задержании. После этого сын сенатора от Красноярского края обвинил американские власти в политически мотивированном преследовании и манипуляции фактами.
Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Суд отправил россиянина под домашний арест, откуда он сбежал в марте.
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