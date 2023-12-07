Мир 07 декабря 2023, 20:22 «Очередной спектакль». Сенатор Усс оценил объявленную США награду за поимку сына Отец Усса назвал спектаклем объявление награды Госдепом за информацию о сыне Соцсети Артема Усса

Читать 360tv в

Госдеп США объявил награду за информацию о местонахождении Артема Усса, чем продемонстрировал очередной акт международного спектакля. Об этом РИА «Новости» заявил его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс.

«Объявление награды в семь миллионов долларов за информацию, которую никто не скрывает, есть не что иное, как очередной акт международного спектакля», — сказал он.

Реклама

Бизнесмен также отметил, что «это очень далеко от законности и уважения прав человека».

Госдепартамент США объявил награду в семь миллионов долларов за информацию о местонахождении Артема Усса, если она поможет в его задержании. После этого сын сенатора от Красноярского края обвинил американские власти в политически мотивированном преследовании и манипуляции фактами.

Артема Усса задержали 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Суд отправил россиянина под домашний арест, откуда он сбежал в марте.