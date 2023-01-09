09 января 2023, 22:46
Очередной шторм обрушился на Калифорнию
Север штата Калифорния пережил очередной шторм, который вызвал сильные порывы ветра и снегопады. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.
Реклама
В результате природного катаклизма около 330 тысяч домохозяйств остались без электричества. В метеорологической службе штата предупредили, что из-за шторма есть риск падения деревьев, перебои в подаче электроэнергии, а также усложнение условий движения на дорогах. Отмечается, что в Калифорнии с начала года не менее шести человек стали жертвами непогоды.
Шторм
Калифорния
Реклама
Реклама