Мир 09 января 2023, 22:46 Очередной шторм обрушился на Калифорнию

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Север штата Калифорния пережил очередной шторм, который вызвал сильные порывы ветра и снегопады. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

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В результате природного катаклизма около 330 тысяч домохозяйств остались без электричества. В метеорологической службе штата предупредили, что из-за шторма есть риск падения деревьев, перебои в подаче электроэнергии, а также усложнение условий движения на дорогах. Отмечается, что в Калифорнии с начала года не менее шести человек стали жертвами непогоды.