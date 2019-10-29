Очередной раунд газовых переговоров с Москвой и Киевом разочаровал ЕК
«Я разочарован сегодняшним исходом, и я говорю это открыто. Я подготовил встречу так, что с политической волей можно было достичь позитивного прогресса», — приводит РИА «Новости» слова руководителя ЕК.
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Он призвал российскую и украинскую стороны не терять «ни дня и ни минуты», чтобы наконец-то прийти к договоренности по газу. Шевчович также заявил, что хотя очередной раунд переговоров и не завершился ничем конкретным, он не теряет надежды на позитивный исход затянувшегося спора.
Газовые консультации Россия — Украина — Еврокомиссия прошли 28 октября в Брюсселе. Во время переговоров стало ясно, что Киев готов к возобновлению транзита и поставок российского газа в Европу в 2020 году.
По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, украинская сторона не представила однозначной позиции по вопросу. Министр отметил, что спор необходимо решать пакетно.
Россия и Украина договорились о продолжении интенсивной работы между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Российско-украинский договор на поставку газа истекает в конце 2019 года.