«Очередной раунд агонии со стороны Евросоюза». Депутат — о новых санкциях из-за выборов в Крыму
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин выразил свое мнение о внесении в черный список чиновников после выборов в Крыму. Об этом сообщил RT.
«Подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны Евросоюза», — заметил депутат.
Швыткин также добавил, что жители Крыма, «видят экономический подъём и все действия правительства России», направленные на развитие полуострова.