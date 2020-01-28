«Подобная политика никоим образом не может повлиять на прошедшие выборы, как и на возвращение Крыма в состав России. Подобные действия можно расценивать как очередной раунд агонии со стороны Евросоюза», — заметил депутат.

Швыткин также добавил, что жители Крыма, «видят экономический подъём и все действия правительства России», направленные на развитие полуострова.