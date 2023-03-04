Мир 04 марта 2023, 18:32 Очередной побег Байдена от журналистов сделал его героем мемов Президент США Джо Байден сбежал от журналистов и стал героем мемов

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Президент США Джо Байден передумал общаться с журналистами, которые ждали его около Белого дома. Очередной конфуз американского лидера попал на видео. Интернет-пользователи тут же сделали его героем мемов Come on, man.

Судя по опубликованным кадрам, журналисты ждали Байдена у Белого дома. Вышедшего американского лидера они тут же закидали вопросами.

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Президент США сначала подошел к сотрудникам СМИ, а потом с недовольным выражением лица направился в другую сторону.

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Пользователи Сети тут же отреагировали на поведение Джо Байдена мемами. Один из них опубликовал шуточный официальный портрет президента США, на котором тот повернут к публике затылком.

Американский президент периодически попадает в неловкие ситуации, что всегда вызывает бурную критику. Например, во время визита в Польшу Байден проводил осмотр почетного караула. В какой-то момент он резко остановился и задумался. Ему сразу же пришли на помощь и подсказали, куда направляться дальше.