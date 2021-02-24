Россию обвинили в использовании энергоресурсов в качестве политического оружия. Якобы это помогает принуждать страны к отказу от амбиций. Если достроят «Северный поток — 2», то Москва сможет поступить таким образом с большей частью Европы.

Завершение строительства газопровода издание The National Interest назвало очередной победой Владимира Путина.

«В этой договоренности <…> есть только один победитель — Владимир Путин. <…> Газопровод „Северный поток — 2“ — это непреодолимая преграда для энергетического разнообразия и безопасности Евросоюза», — заявили авторы статьи.

По их словам, под контролем у России находится около 40% европейского газового рынка, и доля будет только расти. А проект строительства газопровода нанесет долговременный ущерб отношениям между США и Европой.

Из-за использования российской стороной энергоресурсов как политического оружия некоторым европейским государствам, которые сотрудничают с Москвой, приходится отказаться от собственных стремлений к «западным союзам».

В материале также посоветовали читателям поинтересоваться, почему ключевые члены ЕС хотят поддержать российскую экономику, но не рассуждают о неправомерных санкциях США против «Северного потока — 2».