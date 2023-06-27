Мир 27 июня 2023, 21:02 Очередной пакет военной помощи Украине выделили США Пентагон: Украине выделили очередной пакет военной помощи на сумму $500 млн РИА «Новости»

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Власти США выделили Украине очередной пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. В него войдут снаряды для ЗРК Patriot, сообщил в официальном заявлении Пентагон.

В очередной пакет военной помощи входит, помимо снарядов, переносной зенитный ракетный комплекс Stinger. На Украину также отправят противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker.

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Американская техника в зоне СВО становится целью для ударов российской артиллерии и ВКС РФ. Российские войска на Южно-Донецком направлении остановили колонну ВСУ на западной военной технике, в том числе бронеавтомобиле американского спецназа Oshkosh. Он шел во главе колонны и одним из первых подорвался на противотанковой мине.

Западная артиллерия на Украине из-за износа стала чаще ломаться, запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими. Конгрессмены призвали передать Украине кассетные боеприпасы.