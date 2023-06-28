Мир 28 июня 2023, 07:00 Очередной пакет неэффективной военной помощи Украине от США объяснили одержимостью Белого дома Посольство заявило об одержимости США идеей нанести России стратегическое поражение Фото: правительство США / Flickr

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Западная техника оказалась неэффективной на поле боя, российские войска уничтожили ее. Несмотря на это, движимые идеей нанести России стратегическое поражение, США одобрили очередной пакет помощи, заявило российское посольство.

Попытки США победить Россию на поле боя руками украинцев дипломаты назвали тщетными. Военные опровергли миф о высоком качестве техники НАТО, искореженные боевые машины остались на полях Новороссии и Донбасса.

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«Очередными поставками продукции военного назначения Вашингтон лишь подтверждает одержимость идеей нанести Российской Федерации стратегическое поражение», — сказали в посольстве.

Для достижения своих целей, по словам дипведомства, американские власти не пожалели украинцев и толкнули киевский режим на новые более отчаянные авантюры.

Пентагон объявил о выделении 500 миллионов долларов на помощь Украине. Эти деньги потратили на противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносной зенитный ракетный комплекс Stinger, бронемашины Stryker и другие виды техники.