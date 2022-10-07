Очередной пакет антироссийских санкций высосали из пальца | 360°

Эксклюзив 07 октября 2022, 02:53 Поделиться Telegram

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Viber Очередной пакет антироссийских санкций высосали из пальца «Голос Мордора»: восьмой пакет санкций оказался вымученным Unsplash

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Евросоюз принял очередной пакет антироссийских санкций: в него попали артисты, политики и ряд предприятий. Чиновники ЕС запугивали россиян «восьмым пакетом» несколько недель. О том, насколько страшным он оказался и могут ли ухудшить жизнь россиян принятые меры, специально для Telegram-канала «360» поразмышлял автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Санкций почти не осталось, но вводить их все равно нужно

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на встрече с лидерами европейских стран в Праге заявила: «У нас на теле больше не осталось здоровых мест, но мы все равно должны продолжать бить себя молотком».

Шучу, но лишь отчасти. Потому что сам смысл передан абсолютно точно. А вот буквально, госпожа Каллас заявила, что у Евросоюза уже почти не осталось санкций, которые можно было бы ввести против России, но вводить санкции все равно необходимо.

Ограничили, но не совсем: подстелили себе соломку

С санкциями, на самом деле, все очень плохо. Последний, восьмой, пакет оказался очень вымученным: такое впечатление, что высасывали его из пальца. Единственная значимая мера — введение потолка цен на российскую нефть, но значимой эта мера будет, опять же, против Европы. Потому что, в первую очередь, неминуемо ударит по ней. Видимо, поэтому из этого ограничения сделали множество всяческих исключений, как бы желая подстелить самим себе соломку. Но не уверен, что это поможет, потому что нефтяные рынки реагируют не на количество продукта, а на различные громкие новости о черной густой жиже. И эти цены неминуемо будут расти. Кроме того, хорошую оплеуху западный мир получил вчера и от ОПЕК+. В частности, от Саудовской Аравии, которая фактически открыто и демонстративно поддержала Россию, договорившись с ней о сокращении производства нефти.

Еще россиянам запретят иметь криптокошельки. Вот тоже замечательная новость, которая просто просит небольшого экскурса в недавнюю историю. Вы же помните всех этих гуру криптовалют, которые убеждали всяческих эльфов и снежинок, что за ними будущее, что они никогда не будут контролироваться правительствами и всегда будут абсолютно свободным средством накопления и расчетов? Ну так вот ловите. А ведь предупреждали, но кто-то упорно не верил.

«Плохие» артисты на исходе

Ну и, в добавок, куча всяких персональных санкций. До сантехника Васи из Перми еще пока не добрались, но в этом направлении упорно работают, потому что никаких других вскоре не останется. А пока — санкции против Николая Расторгуева. Вот не бывать ему теперь на «Грэмми», да и в Альберт-Холле не выступить. А самое главное — подвыпивший бюргер орать «Комбат батяня, батяня комбат», сможет теперь только шепотом, чтобы не услышали и не донесли в Гестапо сознательные и бдительные соседи.

Говорите, что преувеличиваю? Может самую малость. Потому что до этой стадии осталось совсем немного. Вот увидите.

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