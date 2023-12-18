Мир 18 декабря 2023, 15:11 Очередной пакет антироссийских санкций вступит в силу 18 декабря РИА «Новости»: 12-й пакет санкций ЕС против России вступит в силу 18 декабря РИА «Новости»

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Очередной пакет санкций Евросоюза против России вступит в силу уже в понедельник, 18 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в Совете Евросоюза, знакомый с ситуацией.

«Запущена письменная процедура [формального утверждения санкций на уровне министров стран Евросоюза]», — указал собеседник агентства.

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По его словам, в ЕС ждут публикации 12-го пакета антироссийских санкций уже 18 декабря. Точное время его обнародования в официальном журнале Евросоюза и вступления в силу неизвестно.

Как отметила колумнист РИА «Новости» Елена Савельева, ссылаясь на подсчеты министерства иностранных дел и Евростата, общие потери Запада от санкций против РФ составили 1,5 миллиона долларов. А покупка Европой сжиженного природного газа после отказа от голубого топлива из России привели к переплате в 185 миллиардов евро.

Зарубежные компании, которые ушли с российского рынка с февраля прошлого года, потеряли в общей сложности свыше 103 миллиардов долларов.