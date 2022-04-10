Очередной обстрел Первомайска со стороны ВСУ зафиксировали незадолго до полуночи в субботу

Боевики ВСУ в очередной раз обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике, об этом сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

Обстрел производили из артиллерийских орудий 122-миллиметрового калибра. Восемь снарядов прилетели в город в 23:30 по московскому времени. Это уже четвертый за день обстрел со стороны украинских вооруженных сил.

«В 23.30 с направления населенного пункта Камышеваха по населенному пункту Первомайск с применением артиллерийского орудия калибром 122 миллиметра (8 снарядов)», — говорится в сообщении ЛНР.

Отмечается, что Камышеваха находится под управлением ВСУ.

В этот же день Первомайск обстреливали трижды: в 8:00, 10:50 и 17:05 по московскому времени. Пострадали жилые дома и ясли-садик, ранен пожилой мужчина. СК РФ завел уголовные дела по факту гибели мирных жителей, за последние сутки жертвами обстрелов ВСУ стали 14 человек.