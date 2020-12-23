Очередной новый штамм коронавируса нашли в Великобритании

В Великобритании обнаружили еще один мутировавший штамм коронавируса. В стране зафиксировали два заражения — оба заболевших приехали из ЮАР.

Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый», — сказал он.

Хэнкок подчеркнул, что пока в стране выявили всего двух пациентов с таким вирусом — оба приехали в Великобританию из Южно-Африканской Республики. Из-за этого в стране вводят ограничения на поездки в ЮАР, а также обязательный двухнедельный карантин для тех, кто оттуда вернулся. Эта же мера относится к тем жителям Великобритании, которые контактировали с заболевшими пациентами.

Хэнок сообщил, что британские медики выявили первую новую разновидность коронавируса 14 декабря. Он отметил, что этот штамм на 70% заразнее, однако ученые не нашли подтверждений тому, что вирус стал более смертоносным или усложняющим течение заболевания у пациентов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российские вакцины от коронавируса эффективны против новых штаммов.