11 апреля 2023, 23:00
Очередной канал вывоза уклонистов за границу ликвидировали на Украине
Пограничники обнаружили новый канал вывоза уклонистов за пределы Украины
Сотрудники правоохранительных органов разоблачили на Украине очередную схему вывоза уклонистов за рубеж. Об этом государственная пограничная служба сообщила в Telegram-канале.
В ходе оперативных действий был ликвидирован канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок.
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«Главными героями происшествия стали жители Ровненской и Волынской областей, которые организовывали „путешествия“ мужчинам под видом водителей международных перевозок», — отметили в ведомстве.
В госпогранслужбе уточнили, что границу пересекли 450 мужчин призывного возраста, из которых 170 не вернулись. У 10 фигурантов преступной схемы уже провели обыски. На данный момент досудебное расследование продолжается.
Верховная рада ранее начала работу над законопроектом, который предусматривается возможность обнародования личных данных уклонившихся от мобилизации украинцев. В публичный доступ хотят выложить сведения о мужчинах, которые не явились в территориальные центры комплектования ВСУ.
Верховная рада
ВСУ
Украина
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