Мир 11 апреля 2023, 23:00 Очередной канал вывоза уклонистов за границу ликвидировали на Украине Пограничники обнаружили новый канал вывоза уклонистов за пределы Украины РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов разоблачили на Украине очередную схему вывоза уклонистов за рубеж. Об этом государственная пограничная служба сообщила в Telegram-канале.

В ходе оперативных действий был ликвидирован канал незаконного вывоза мужчин призывного возраста за границу под видом водителей международных перевозок.

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«Главными героями происшествия стали жители Ровненской и Волынской областей, которые организовывали „путешествия“ мужчинам под видом водителей международных перевозок», — отметили в ведомстве.

В госпогранслужбе уточнили, что границу пересекли 450 мужчин призывного возраста, из которых 170 не вернулись. У 10 фигурантов преступной схемы уже провели обыски. На данный момент досудебное расследование продолжается.

Верховная рада ранее начала работу над законопроектом, который предусматривается возможность обнародования личных данных уклонившихся от мобилизации украинцев. В публичный доступ хотят выложить сведения о мужчинах, которые не явились в территориальные центры комплектования ВСУ.