Мир 28 января 2023, 19:06 Очередное трезвое село появилось в Казахстане «Sputnik Казахстан»: в Казахстане появилось третье трезвое село РИА «Новости»

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Жители Казахстана сознательно отказываются от продажи и распития алкоголя, выбирая путь здоровья. Уже третье по счету трезвое село появилось в Северо-Казахстанской области, сообщил «Sputnik Казахстан».

«Еще одно непьющее село на карте Северо-Казахстанской области — Ковыльное в районе имени Габита Мусрепова, одно из пяти сел в Тахтабродском сельском округе», — отмечается в сообщении.

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По словам участкового инспектора Даулета Молдахметова, в селе проживают более 400 человек и все поддержали идею старейшин об отказе от алкоголя. Люди не собираются покидать родные места. Наоборот, за последние годы построили более 20 частных домов.

В результате в Ковыльном перестали совершаться преступления на фоне распития спиртных напитков. Жители даже не закрывают свои дома и отпускают детей свободно гулять.

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