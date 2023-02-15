Мир 15 февраля 2023, 08:13 Очередное НЛО заметили в небе над Киевом «Страна.ua»: над Киевом заметили неизвестный летающий объект в форме шара

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Ночью 15 февраля в небе над Киевом заметили неизвестный летающий объект. По словам очевидцев, он был похож на светящийся шар. Сайт «Страна.ua» показал видеозапись необычного явления.

Первые сообщения об НЛО над ночным Киевом появились в местных пабликах. Жители рассказали о светящемся предмете, который завис над городом. Они предположили, что это мог быть шар с угловым отражателем, о которых ранее рассказал официальный представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат. Он заявил, что Вооруженные силы России могут использовать их для разведки и отвлечения внимания сил противовоздушной обороны.

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В феврале над США и Канадой заметили неопознанные объекты. Начальник североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк допустил их внеземное происхождение, но затем Белый дом признал в одном из сбитых аппаратов беспилотник. Несмотря на это, президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для детального анализа феномена НЛО.

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