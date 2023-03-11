Мир 11 марта 2023, 22:57 Очередное нарушении режима прекращения огня зафиксировали в Нагорном Карабахе Минобороны: миротворцы сообщили о нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе РИА «Новости»

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Российский миротворческий контингент зафиксировал очередное нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в министерстве обороны России в бюллетене о деятельности миротворцев в зоне конфликта.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе», — отметили в ведомстве.

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Пострадавших нет. Представители миротворческого контингента проводят разбирательства. Для обеспечения безопасности и предотвращения нестандартных ситуаций российская сторона взаимодействует с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

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Миротворцы провели патрулирование по трем маршрутам в Шушинском, Мардакертском и Мартунинском районах, добавили в Минобороны.

Стороны неоднократно нарушали режим прекращения огня. В начале марта азербайджанские военные ударили по автомобилю правоохранительных органов Нагорного Карабаха около населенного пункта Дюкянлар. В результате случившегося погибли три сотрудника ведомства.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил проект мирного соглашения по ситуации в Лачинском коридоре правительству Азербайджан и Минской группе ОБСЕ.