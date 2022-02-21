Очередное извержение вулкана Этна началось в Италии

Новое извержение вулкана Этна началось на территории Италии. Кадры этого удивительного зрелища попали в интернет.

Вулкан, расположенный на территории Сицилии, снова разбушевался. Над заснеженной вершиной горы поднимаются густой серо-синий дым. Кадрами этого удивительного явления очевидцы делятся в соцсетях.

В последний раз вулкан Этна извергался в ночь на пятницу, 11 февраля. Оно случилось в юго-восточном кратере вулкана на высоте более 2900 метров. Вулканическая активность прекратилась около часа ночи.

Аналогичное ЧП произошло в начале февраля на Курилах. Там утром 1 февраля вулкан Чикурачки выбросил трехкилометровый столб пепла.

В настоящее время вулкан Этна является самым высоким действующим вулканом в Европе. В 2013 году его внесли в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.