Мир 29 декабря 2023, 10:02 Очередная серия взрывов прогремела во Львове Мэр Садовой: во Львове произошли взрывы

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Во Львовской области объявили воздушную тревогу. В столице региона прозвучали взрывы, объявил глава горадминистрации Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

«Во Львове слышны взрывы», — написал он.

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Воздушную тревогу объявили в 07:05 и не отменяли до сих пор. Глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий подтвердил громкие звуки в городе. Он призвал жителей оставаться в укрытиях и не снимать удары на камеру.

Ночью во Львове зафиксировали не меньше двух прилетов. Андрей Садовой сообщал об атаке десятка дронов, повреждении и возгорании объекта критической инфраструктуры.

Система ПВО сработала в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил о повреждениях в Подольском районе. По информации депутата Верховной рады Максима Бужанского, в столице прогремели не меньше восьми взрывов.