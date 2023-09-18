Мир 18 сентября 2023, 01:57 Очередная серия взрывов прогремела в Херсоне «Зеркало недели»: новые взрывы раздались в подконтрольном ВСУ Херсоне Соцсети

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Взрывы снова прогремели в ночь на понедельник в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«В Херсоне снова слышны взрывы», — указали в сообщении.

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Ранее украинские СМИ тоже информировали о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Воздушную тревогу объявили в подконтрольных украинским властям частях Херсонской области с 01:25 по московскому времени.

Серию сильных взрывов услышали жители города Измаил в Одесской области, где находится крупный морской порт. Также воздушная тревога сработала в Одесской области в ночь на понедельник, 18 сентября.

По данным Министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога продолжает звучать в Николаевской и Кировоградской областях Украины.