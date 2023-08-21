Мир 21 августа 2023, 02:02 «Очередная ложь». Стало известно, чему радуется Зеленский Украинский режиссер Лопатенок: передача ВСУ истребителей F-16 — лишь шоу для СМИ РИА «Новости»

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Решение о передаче ВСУ истребителей F-16 — это не столько реальная помощь армии, сколько раздутый информационный повод. Об этом на своей странице в социальной сети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок.

«Радость военного преступника Зеленского по поводу первого истребителя F-16 создана исключительно для СМИ. Это просто шумиха в медиа», — заявил Лопатенок.

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Режиссер напомнил, что подготовка одного американского летчика занимает год. К тому же, Россия контролирует воздушное пространство, так что новые истребители могут быть сбиты уже на взлете.

В итоге Лопатенок сделал вывод, что эффективность F-16 — это «очередная ложь», как и ситуация с немецкими танками Leopard и прочей западной техникой.

Ранее стало известно, что в власти Дании передадут Украине 19 истребителей F-16.

Нидерланды пообещали передать Зеленскому 42 многоцелевых истребителя F-16 после окончания обучения украинских пилотов.