21 августа 2023, 02:02
«Очередная ложь». Стало известно, чему радуется Зеленский
Украинский режиссер Лопатенок: передача ВСУ истребителей F-16 — лишь шоу для СМИ
Решение о передаче ВСУ истребителей F-16 — это не столько реальная помощь армии, сколько раздутый информационный повод. Об этом на своей странице в социальной сети X написал украинский режиссер Игорь Лопатенок.
«Радость военного преступника Зеленского по поводу первого истребителя F-16 создана исключительно для СМИ. Это просто шумиха в медиа», — заявил Лопатенок.
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Режиссер напомнил, что подготовка одного американского летчика занимает год. К тому же, Россия контролирует воздушное пространство, так что новые истребители могут быть сбиты уже на взлете.
В итоге Лопатенок сделал вывод, что эффективность F-16 — это «очередная ложь», как и ситуация с немецкими танками Leopard и прочей западной техникой.
Ранее стало известно, что в власти Дании передадут Украине 19 истребителей F-16.
Нидерланды пообещали передать Зеленскому 42 многоцелевых истребителя F-16 после окончания обучения украинских пилотов.
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