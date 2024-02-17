Мир 17 февраля 2024, 02:34 «Очередная ложь Киева». Ирландский журналист раскритиковал обвинения России в «геноциде» Ирландский журналист Боуз уличил Запад во лжи о России РИА «Новости»

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Обвинения западных стран в адрес России в «геноциде» против Украины не имеют никакого отношения к реальности. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.

Журналист напомнил, что родители и родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского спокойно и мирно живут в России. В стране не запрещен украинский язык, а граждане Украины могут свободно въезжать в РФ. Все это противоречит утверждениям о «геноциде» украинцев.

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«Это очередная ложь, распространяемая Западом и обеспеченная Киевом», — заключил Боуз.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон необоснованно обвинил Россию в агрессивном поведении. По мнению французского лидера, власти РФ связаны с участившимися кибератаками и «операциями по дезинформации» в Европе. Макрон также связал с Россией рост зон конфронтации в Африке и на Ближнем Востоке.