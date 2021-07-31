Очередная кара Турции? В небе над Измиром заметили метеоритную вспышку

Жители Измира заметили в небе необычную вспышку. Многие решили, что это было падение метеорита или крупного фрагмента космического мусора.

По данным газеты Sabah, вспышка на небе наблюдалась в 01:54. Власти пока не прокомментировали это явление.

В социальных сетях появилось видео с места события. На кадрах видно, как по темному небу пролетает что-то светящееся и довольно крупное. Но через несколько секунд объект исчез в облаках.

В начале этой недели жители Норвегии стали свидетелями падения крупного метеорита на юге страны. Скорость метеорита достигала 15–20 километров в час. Также космическое тело создало мощную ударную волну.

Недавно студентка Казанского федерального университета (КФУ) Клавдия Петренко обнаружила на Камско-Устьинском нефтяном месторождении вещество внеземного происхождения. Находка привлекла ученых необычайно плотными микровключениями. Они исследовали микросферы и микрочастицы, содержащиеся в гипсовой породе. Судя по составу, это метеорит. Предварительно, возраст найденного образца может превышать 270 миллионов лет.