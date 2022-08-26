Обвинения США в адрес России в военных преступлениях являются «очередной фальшивкой», которая направлена на дискредитацию спецоперации ВС РФ на Украине, заявило российское посольство в Вашингтоне.

«Госдепартамент продолжает транслировать домыслы о якобы созданных нами в ДНР „фильтрационных лагерях“, а также причастности ВС России к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в ЛНР», — отмечается в сообщении.

Россия, в отличие от Украины, соблюдает нормы международного гуманитарного права. В 2014 году украинские спецслужбы выявляли лиц, которые были «не лояльны» к неонацистам. С тех пор действия украинского руководства становились все более жестокими. Вашингтон не замечает поступки националистов, но при этом пытается указывать на Россию, подытожили в дипломатической миссии.

Однако поддержка Украине не принесет США ничего хорошего. По мнению американского историка Стивена Вертхайма, у Вашингтона появилось слишком много военных обязательств.