Очереди у банкоматов и на заправках скопились в Донецке. Видео

Топливные заправки и банкоматы стали местом скопления больших очередей на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщил «Интерфакс». Информацию подтверждают фотографии и видео Telegram-каналов.

По данным корреспондента агентства с места событий, в Донецке начались проблемы с мобильной связью. Смартфон не работает, как в центре города, так и на его окраинах.

Руководители самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник распорядились вывезти в Россию детей, женщин и пожилых людей. Причиной они назвали скорое наступление украинских войск.

Президент России Владимир Путин поручил врио главы МЧС Александру Чуприяну вылететь в Ростовскую область, чтобы на месте организовать жилье и питание беженцам. Также президент дал распоряжение правительству выделить приезжающим из Донбасса по 10 тысяч рублей.