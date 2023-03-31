Мир 31 марта 2023, 20:59 Очереди образовались в аптеках Киева из-за новой программы по продаже лекарств «Страна.ua»: в киевских аптеках собрались толпы людей из-за новых правил продажи лекарств Pxhere

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В Киеве в аптеках образовались очереди. Причиной стали новые правила продажи лекарств, сообщило украинское издание «Страна.ua».

На Украине 1 апреля стартует программа «Е-рецепт». По новым правилам все рецептурные препараты и огромное количество простых лекарств определенной дозировки будут продавать только тем, кто посетил врача и получил электронный рецепт.

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«В киевских аптеках ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту», — отметили в публикации.

Провизоры обратили внимание, что самыми популярными лекарствами среди украинцев стали обезболивающее «Нимесил» и «Корвалол».

Издание «Думская» сообщило об очередях в одесских аптеках. По данным агентства, горожане вынуждены заранее резервировать необходимые препараты. Самые популярные лекарства уже раскупили.

Еще один новый закон вступил в силу на Украине 31 марта. Речь идет о законопроекте «О медиа». Он позволяет властям страны закрывать или штрафовать любые СМИ, если их не устраивает контент.