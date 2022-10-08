Автозаправки Керчи подняли цены на бензин, чтобы избежать ажиотажа | 360°

Эксклюзив 08 октября 2022, 15:27 Поделиться Telegram

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Viber Автозаправки Керчи подняли цены на бензин, чтобы избежать ажиотажа

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Автомобили стоят в очереди на заправках в Керчи после взрыва Крымского моста. На некоторых из них поднялись цены на бензин.

Сотрудница одной из заправок рассказала, что такое решение было принято во избежание искусственного ажиотажа. Больше повышений цен не планируется, заключила она.

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Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взрыв произошел в 06:07. Причиной стал грузовик, после чего загорелись семь цистерн топлива. Произошло частичное обрушение автомобильного пролета. Не менее трех человек погибли.

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Украинские власти не скрывают причастности к происшествию. Советник офиса президента страны Михаил Подоляк заявил, что «все незаконное должно быть разрушено, все украденное — возвращено Украине, все российское оккупационное — изгнано».

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