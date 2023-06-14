14 июня 2023, 09:33
Очереди из желающих въехать в Россию украинцев появились на латвийской границе
LSM: на границе Латвии выстроились очереди из украинцев, желающих попасть в Россию
На латвийской границе в пункте пропуска «Виентули» образовались очереди из украинцев и молдован, которые хотят въехать в Россию. Об этом сообщил портал LSM.
По информации издания, на минувшей неделе на границе заработал пункт помощи для жителей Украины, которые хотят вернуться в родные места в новых российских регионах. Люди едут, чтобы решить вопросы с документами, имуществом и увидеться с родственниками.
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Латвийская погранслужба утверждает, что очереди скапливаются из-за якобы медлительности российских служб — граждан Украины подвергают дополнительным проверкам.
Ранее сообщалось, что российские пограничники аннулируют визы у жителей Финляндии, которые ехали в страну за покупками Так на границе уже развернули десятки финнов, желающих заправиться в России дешевым бензином.
Власти Финляндии продлили ограничения на въезд в страну для российских туристов. В правительстве страны назвали это решение «само собой разумеющимся». Ограничения будут действовать во время всего срока полномочий нового кабмина.
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