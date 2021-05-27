Очереди из клиентов выстроились у офисов «Белавиа» из-за отмены рейсов

Офисы «Белавиа» начали штурмовать клиенты, которые пытаются сдать или поменять свои билеты. Очереди из желающих выстроились после того, как авиакомпания отменила рейсы в восемь стран.

С 27 мая по 30 октября 2021 года отменены полеты в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель, Барселону и Калининград.

В «Белавиа» такое решение объяснили «наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран». В официальном аккаунте компании в Instagram была опубликована памятка для клиентов о том, как узнать, отменен ли их рейс.

Проверить актуальность можно на сайте belavia.by, в разделе «Статус бронирования». Если рейс отменили, то пассажиры смогут вернуть либо обменять билет без штрафов в течение 12 месяцев с момента его приобретения. Для этого нужно обратиться по месту покупки авиабилета. Помимо этого, пассажиры могут изменить даты вылета.

«Нам жаль, что всем пришлось столкнуться с такой неопределенной ситуацией. Верим в лучшее», — добавили представители перевозчика в описании к видео с плачущим самолетом и подписью «Хочу летать».