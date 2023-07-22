Мир 22 июля 2023, 08:51 Очередей на подъездах к Крымскому мосту не зафиксировали Пробок на подъездах к Крымскому мосту утром 22 июля не зафиксировали РИА «Новости»

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Пробка к пунктам досмотра с обеих сторон Крымского моста исчезла за ночь. Утром 22 июля затруднений в проезде не было. Об этом сообщили в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

«На 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — указали в сообщении.

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Накануне мост временно закрывали после объявления воздушной тревоги, сообщал оперштаб республики. По данным на 18:00 21 июля со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра не было, но в очереди со стороны Керчи находились 750 транспортных средств. Время ожидания составляло около трех часов.

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся теракту. СК возбудил уголовное дело. Взрыв повредил дорожное полотно на мосту. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, с ними была их дочь. Девочка выжила, но получила ранения.