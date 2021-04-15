Очередь выстроилась у московского офиса Turkish Airlines в день отмены авиасообщения между Россией и Турцией

В день отмены авиасообщения с Турцией около московского офиса авиакомпании Turkish Airlines на Валовой улице образовалась большая очередь из желающих сдать или обменять билеты. Кадры появились в социальных сетях.

Ранее Turkish Airlines предложила обращаться клиентам с билетами на перелет между Турцией и Россией в кол-центр или в офисы продаж для обмена авиабилетов.

«Для обмена авиабилетов или других запросов обращайтесь в наш кол-центр, <…> в наши офисы продаж или в те агентства, где были куплены билеты», — приводит ТАСС текст заявления перевозчика.

В четверг, 15 апреля, вступило в силу решение оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса об отмене авиасообщения с Турцией и Танзанией до 1 июня. Такое решение приняли из-за сложной эпидемической обстановки в этих странах. Помимо того, что в Турции и Танзании циркулирует распространенный во всем мире штамм коронавируса, там есть еще и мутировавшие штаммы.

Накануне вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал «360», что большинство россиян, купивших путевки в Турцию, согласились перенести поездки на то время, когда самолетам снова разрешат летать.