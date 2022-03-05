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    05 марта 2022, 10:05

    Очередь в Мелитополе за получением гумпомощи от России сняли на видео

    Жители Мелитополя выстроились в очередь за получением гумпомощи от России

    Наза Салех Захи

    Большая очередь образовалось за гуманитарной помощью в Мелитополе. Продуктовые наборы туда доставило МЧС России. Кадры из города появились в Сети.

    На них видно, как в сквере десятки людей выстроились в очередь для получения продуктов питания и товаров первой необходимости от российских военных.

    Накануне стало известно, что более 110 тонн гуманитарного груза доставили из Крыма в Мелитополь. Местным жителям привезли крупы, сахар соль, молочные, продукты, мясные и рыбные консервы.

    Представители Минобороны РФ заявили, что российский президент Владимир Путин поручил правительству, госкорпорациям и региональным властям организовать работу по сбору гуманитарной помощи для жителей Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик.