Мир 25 ноября 2023, 17:33 Очередь из грузовиков скопилась на границе России и Литвы в Калининградской области ФТС: 80 грузовиков скопилось на границе России и Литвы в Калининградской области ZUMAPRESS.com / Global Look Press

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Около восьми десятков грузовиков скопилось в очереди на российско-литовской границе в Калининградской области. Данные о возникшей пробке опубликовали в официальном Telegram-канале ФТС.

В ведомстве указали, что в субботу, 25 ноября, перед МАПП «Чернышевское» на выезд в Литву образовалась очередь из 80 грузовых транспортных средств.

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Оформленные калининградскими таможенниками 25 грузовиков, как уточнили в ФТС, находятся на нейтральной полосе.

Причиной скопления грузовых машин стала неспешность литовских пограничников — за минувшие сутки они приняли всего 58 большегрузов. Причем никаких официальных разъяснений предоставлять не стали, подчеркнули в ведомстве. Таможня Калининградской области рекомендовала принимать во внимание эти данные при планировании маршрута.

Днем ранее власти Калининградской области предупредили Литву об экономических последствиях, которые повлечет закрытие единственного пункта пропуска «Кибартай» на границе с Россией, отметило РИА «Новости».

МАПП «Чернышевское» — единственный пункт пропуска легкового и грузового транспорта через границу России и Литвы. Остальные МАПП, а всего их было четыре, литовские власти закрыли в 2022 году.