Мир 05 июля 2023, 04:44 «Очень жестоко». Байдена осудили за демонстративное игнорирование четырехлетней внучки Австралийская журналистка Панахи ужаснулась игнорированию Байденом четырехлетней внучки РИА «Новости»

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Журналистка Sky News Australia Рита Панахи пришла в ужас от демонстративного игнорирования президентом США Джо Байденом своей четырехлетней внучки Нейви. Она назвала очень жестоким такое отношение к маленькому ребенку.

Речь идет о внебрачной дочери Хантера Байдена, дедушкой которой Джо Байден отказался себя признавать. В связи с чем помощников президента учили говорить только о шести его внуках без упоминания о девочке.

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«Я считаю, что это очень жестоко. Это ведь невинный маленький ребенок, чьи бабушка и дедушка просто игнорируют его существование», — высказалась Панахи.

Она напомнила, что обсуждение президентских внуков не является запретной темой. Тем более, что сам Байден неоднократно о них рассказывал. А вот игнорирование внучки говорит о жестокости главы государства.

«Это действительно говорит о характере этих людей <…>. Даже если твой сын — отец-бездельник, это не должно мешать дедушке быть вовлеченным в жизнь внучки», — заявила журналистка.

Ранее сообщалось, что сын президента США Джо Байдена Хантер заключил сделку с прокуратурой и признал обвинения в неуплате подоходного налога, а также в незаконном хранении оружия. В прошлый раз скандал вокруг сына политика начался во время предвыборной кампании его отца.