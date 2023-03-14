Мир 14 марта 2023, 00:52 «Очень жестко и болезненно»: Зеленский — о ситуации в Донбассе Зеленский назвал очень сложной и болезненной ситуацию в Донбассе Telegram

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский назвал очень «жесткой» и «болезненной» ситуацию в Донбассе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Как всегда, сегодня был в связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке — очень болезненно», — заявил украинский лидер.

Реклама

Между тем, американские СМИ отмечают, что ВСУ несут масштабные потери в Артемовске. К тому же они сталкиваются с невозможностью эвакуировать раненых и проблемами с дорогами для продвижения техники. Как отметило издание The Wall Street Journal, ведущие в город мощеные дороги недоступны, а по альтернативным может передвигаться не вся техника.

Реклама

Ранее специалист по межнациональным конфликтам за Евгений Михайлов заявил, что самой горячей точкой остается Артемовск, где бойцы ЧВК «Вагнер» противостоят все прибывающим силам ВСУ. Последние готовятся к контрудару или использованию запрещенного оружия.