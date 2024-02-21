Мир 21 февраля 2024, 00:20 «Очень тяжело». В Швеции пожаловались на снижение боеготовности страны из-за Украины SVT: Швеция не может восполнить запасы оружия из-за поставок на Украину Unsplash

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Швеция не может полностью восполнить запасы вооружений после поставок на Украину. Причина — рост цен в оборонной промышленности, заявил командующий шведской армией Йонни Линдфорс, его процитировало издание SVT.

«Выделенной вооруженным силам финансовой компенсации не хватает, чтобы поштучно заменить всю поставленную технику», — признал Линдфорс.

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Изначально в Швеции предполагали, что подаренное Украине оружие получится быстро заменить на новое. Однако в оборонной промышленности цены на некоторые группы вооружений выросли практически вдвое. Такая ситуация ведет к снижению обороноспособности страны, пожаловался военный и добавил, что им «очень тяжело».

Министр обороны Швеции Пол Юнсон признал устойчивость российской армии и ВПК. Он отметил, что РФ не только продолжает проводить спецоперацию, но и поставила на военные рельсы всю экономику.